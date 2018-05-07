13:50 07.05.2018 | Политика | Новости
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Путин торжественно вступил в должность главы России - ФОТО

Пост президента Российской Федерации на новый шестилетний срок торжественно занял Владимир Путин, который занимал должность лидера страны в 2000-2008 годах, затем четыре года возглавлял руководство, а в 2012-м снова стал президентом

Путин торжественно вступил в должность главы России - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он поклялся при осуществлении полномочий главы Российской Федерации уважать и беречь права и свободы людей и гражданина, соблюдать и охранять Конституцию Российской Федерации, беречь суверенитет и независимость, безопасность и целостность стран, верно служить нации.

Мероприятие началась с торжественного занесение знамя России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

Путин принёс присягу народу России в соответствии со статьёй 82 Конституции РФ под надзором участников Совета Федерации, чиновников Государственной думы и судей Конституционного суда РФ. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин официально заявил о вступлении Путина на пост президента Российской Федерации.

Прямую трансляцию церемонии в прямом эфире демонстрировали все российские телеканалы.

По окончанию инаугурации действующий кабинет министров слагает свои полномочия перед лидером государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", полиция задержала почти 1,6 тыс. человек по всей России в ходе протестных акций оппонентов президента Путина накануне его инаугурации на четвертый срок.


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