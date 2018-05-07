Путин поставил Медведева на должность премьер-министра России

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отталкиваясь от статьи 111 Конституции Российской Федерации, действующий президент Владимир Путин внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для одержания подтверждения Государственной Думы на определение его председателем правительства РФ.

Ранее Дмитрий Медведев стоял на посту премьер-министра с 2012 по 2018 годы. Кандидатуру премьера Госдума планирует утвердить во вторник, 8 мая 2018 года.

Медведев в 2008 году был президентом России, тогда как Владимир Путин переехал в Белый дом. Спустя четыре года, в 2012 году, они поменялись местами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пост президента Российской Федерации на новый шестилетний срок торжественно занял Владимир Путин, который занимал должность лидера страны в 2000-2008 годах, затем четыре года возглавлял руководство, а в 2012-м снова стал президентом.