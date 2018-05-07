Президент Украины едет на переговоры к Меркель

Об этом сообщает пресс-служба лидера страны.

Отметим, что рабочий визит в Берлине должен состоятся 9-10 мая. Тут президент Украины проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также сообщается, что Порошенко еще проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Кроме того, президент Украины также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетил украинское государство с рабочем визитом.