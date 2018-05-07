На местных выборах в Тунисе победила исламистская партия

Как сообщает российское издание РИА Новости, "Ан-Нахда" набрала 27,5% голосов избирателей. При этом ее главный конкурент - партия "Нидаа Тунис" набрала 22%.

В местных выборах, которые в последний раз проводились в стране в 2010 году, участвуют как представители партий, так и независимые кандидаты. Предполагается, что избранные местные советы получат значительные полномочия в своих районах.

Напомним, в 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые протесты, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али, руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.

Как сообщал УРА-Информ, в Тунисе 6 мая прошли первые после "Весны народов" выборы в местные советы. На чиновничьи посты претендовали более 57 тысяч кандидатов, причем половина из них это мусульманские женщины.