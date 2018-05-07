Макрон просит Трампа воздержаться от выхода из ядерной сделки

Об этом передает Der Spiegel.

По его словам, резкая риторика президента Трампа может перевернуть ситуацию на Ближнем востоке "с ног на голову". Сегодняшние напряженные отношения между Вашингтоном и Тегераном коснутся и других стран, Израиля, Сирии и Турции, у которых в наличии имеется ядерное оружие, что может обернуться негативными последствиями.

"Мы откроем ящик Пандоры. Может начаться война", - добавил Макрон.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани проболтался о том, что в ближайших планах президента Дональда Трампа есть пункт о готовящемся перевороте в Исламской республике Иран.