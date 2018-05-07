19:38 07.05.2018 | Политика | Новости
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Евродепутату ограничили въезд в РФ на пять лет

Участника Европейского парламента от партии "Зеленых", 63-летнего литовца Брониса Ропе временно ограничили во въезде на территорию России сроком на пять лет.

Евродепутату ограничили въезд в РФ на пять лет

Об этом сообщает EU Observer.

Официальная причина принятия данного решения пока что не известна. 

Депутатская группа Ропе обратилась в понедельник, 7 мая, к руководителю Европарламента Антонио Таяни с просьбой основательно упоминуть этот вопрос с ответсвенным департаментом российского руководства и узнать о причинах такого решения. 

Стоит отметить, что Ропе в Европарламенте активно критикует политику России. Также он положительно относится к расширению антироссийских санкций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинское правительство запретило въезд вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру из-за посещения оккупированного Крыма.


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