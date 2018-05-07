Евродепутату ограничили въезд в РФ на пять лет

Об этом сообщает EU Observer.

Официальная причина принятия данного решения пока что не известна.

Депутатская группа Ропе обратилась в понедельник, 7 мая, к руководителю Европарламента Антонио Таяни с просьбой основательно упоминуть этот вопрос с ответсвенным департаментом российского руководства и узнать о причинах такого решения.

Стоит отметить, что Ропе в Европарламенте активно критикует политику России. Также он положительно относится к расширению антироссийских санкций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинское правительство запретило въезд вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру из-за посещения оккупированного Крыма.