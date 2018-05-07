10:33 07.05.2018 | Политика | Новости
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Джонсон предупредил Трампа о возможной войне с Ираном

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон утверждает, что отказ обеих государств от соблюдения пунктов СВПД (ядерная сделка) не поможет урегулировать напряженную ситуацию на Ближнем востоке. 

Джонсон предупредил Трампа о возможной войне с Ираном

Об этом передает говорится в статье министра, опубликованной в газете The New York Times.

В работе говорится, что международное сообщество полностью готово гарантировать Вашингтону отказ Тегерана от разработки ядерного оружия. Однако, в случае отказа от соглашения, выиграет руководство Ирана, действия которого могут кардинально поменять расстановку сил в Азии. 

Свобода действий для Ирана может обернуться непрогнозируемыми интервенциями в соседние государства, что обернется глобальным противостоянием клики стран из разных лагерей. Сейчас Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин пытаются “выработать единый подход к Ирану", но риторика Дональда Трампа может полностью перечеркнуть проделанную работу.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.   

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что отказ США от соблюдения соглашения о ядерном сдерживании с Ирана может привести к вооруженному конфликту.


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