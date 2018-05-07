Чубаров рассказал о реальной явке на выборах президента России в оккупированном Крыму

Из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени. То есть 8% людей, которые не побоялись прийти, но они испортили бюллетени.

Об этом в понедельник, 7 мая, рассказал журналистам председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Рефат Чубаров. По его словам, то есть всего 42% тех, которые взяли бюллетени и опустили в урну.

При этом, ссылаясь на данные ФСБ, Чубаров отметил, что подконтрольный Кремлю так называемый глава Крыма Сергей Аксенов и другие представители местной власти пытались дать взятку представителям администрации Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на российских выборах в Крыму.

Напомним, в понедельник в России состоится инаугурация нового-старого президента Владимира Путина.

В России явка на выборы президента, которые происходят в стране в воскресенье, 18 марта, превысила отметку в 50%.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Чубаров заявлял, что на выборах в Крыму наблюдалась низкая явка и зафиксированы факты давления на крымских татар. Международные партнеры и Киев не признают российские выборы в аннексированном Крыму.