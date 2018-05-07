Бочковский подал заявление о принудительном восстановлении на пост руководителя ГСЧС

Об этом сообщает его адвокат Игорь Федоренко.

Он добавил, что их приняли, написали отметку о реестре в поданные документы. Федоренко заявил, что теперь юридические службы министерства Украины должны выполнить закон и сделать так, чтоб Сергея Бочковского восстановили на рабочее место.

По словам стороны защиты, на основании представленных документов, исполнительная служба вынуждена начать производство, направить в ГСЧС или Кабмин требование об следовании за решением суд. В случае невыполнения обязательств нужно будет принимать принудительные меры и меры реагирования. Среди них он выделил привлечение к административной ответственности, выписание штрафов и запуск уголовного производства за умышленное невыполнение судебного решения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр внутренних Арсен Аваков утверждает, что не допустит возвращение Сергея Бочковского на новую вакансию.