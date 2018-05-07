11:23 07.05.2018 | Политика | Новости
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Башар Асад не намерен садиться за стол переговоров с мятежниками

Французское руководство утверждает, что отставка Башара Асада ничем не поможет урегулировать ситуацию в Сирии. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

Башар Асад не намерен садиться за стол переговоров с мятежниками

По ее словам, решать сирийские проблемы в последнее время становится очень дорого, даже для США. Сирийский народ должен самостоятельно решать свои проблемы, наша же задача проста - обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения для скорейшего урегулирования конфликта. 

Международное сообщество сильно обеспокоено наличием с Дамаска химического оружия, которое периодически используется в борьбе с оппозиционными мятежниками и курдами.

Напомним, что режим действующего с 17 июля 2000 года президента Сирии Башара Асада 215 раз применял химическое оружие в Сирийской Арабской Республике. Указано, что жестокое химическое оружие распространяется в районах, пребывающих под властью опоннентов сирийского лидера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.


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