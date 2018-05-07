12:22 07.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков открыл новый полицейский участок в Станице Луганской - ФОТО

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков открыл новый полицейский участок в Станице Луганской. В частности, который был разрушен во время обстрела еще в 2014 году.

Аваков открыл новый полицейский участок в Станице Луганской - ФОТО

Об этом передает пресс-служба МВД Украины.

По словам Авакова, старый участок находился на улице "Донбасс - Москва". При єтом, новый райотдел - на улице Мира.

"Сейчас никого не интересует реформа, интересует ее результат", - заявил Аваков. 

В свою очередь руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что полиция Луганщины выполняет не только полицейскую функцию - обеспечение охраны публичной безопасности. Кроме того, они еще омогают Вооруженным силам и всем военным формированиям в противодействии российской агрессии.

Стоит добавить, что новооткрытый Станично-Луганский отдел полиции находится в 150 метрах от линии разграничения и в нескольких километрах от временно оккупированного Луганска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Луганском направлении стрельба не прекращалась в районе Станицы Луганской. Кроме того, было замечено передвижение вражеской группы снайперов в районе Новозвановки. На Мариупольском направлении режима нарушения тишины зафиксировано не было.


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