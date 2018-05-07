12:00 07.05.2018 | Политика | Новости
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Амбициозные экономические планы Путина на новый президентский срок стали заложниками напряженности

Евгения Письменная, Илья Архипов и Генри Мейер? Bloomberg

Ссылаясь на неназванных "официальных лиц, знакомых с этими планами", Bloomberg сообщает: "Чтобы поспособствовать восстановлению экономических связей с США и Европой, Путин раздумывает о назначении Алексея Кудрина (экс-министра финансов, которого инвесторы уважают за рыночные реформы, проведенные под его руководством во время первого и второго срока Путина) на новый пост, чтобы тот возглавил усилия по восстановлению экономического роста".

Амбициозные экономические планы Путина на новый президентский срок стали заложниками напряженности

"Но особой жажды реальных перемен нет, сказали эти источники, поскольку усиление напряженности в отношениях с Западом укрепило позиции сторонников самодостаточности и дальнейшего расширения роли госкомпаний и госфинансирования", - пишут журналисты Евгения Письменная, Илья Архипов и Генри Мейер. Те, кто, подобно Кудрину, ратовал за смягчение конфликта с Западом, оказались на оборонительных позициях после того, как санкции США и ЕС изолировали крупнейшие российские банки и компании от важнейших технологий и финансирования.

"В качестве шага, который создал бы мощный потенциальный противовес Кудрину, Путин раздумывает о кадровом повышении своего советника по экономике Андрея Белоусова, поборника сильной роли государства в экономике, на пост вице-премьера", - утверждает издание, ссылаясь на неназванных "четырех правительственных чиновников".

Возможно, Белоусов станет курировать экономику вместо Игоря Шувалова. "Как ожидается, премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост", - говорится в статье.

Ожидается также, что президент Путин придаст своим экономическим целям официальную форму в указе, который подпишет вскоре после инаугурации. Среди этих целей - "крупное повышение расходов на такие давно пребывавшие в небрежении сферы, как здравоохранение, образование и инфраструктура", говорится в статье.

"По словам лиц, знакомых с планами, позднее, вероятно, будут предприняты болезненные шаги, в том числе повышение налогов и пенсионного возраста, задуманные, чтобы частично покрыть ассигнования на новые расходы", - передают журналисты.

Источник: Инопресса


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