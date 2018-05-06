17:37 06.05.2018 | Политика | Новости
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В Тунисе стартовали местные выборы

В Тунисе сегодня, 6 мая проходят первые после "Весны народов" выборы в местные советы. Об этом передает DW.

В Тунисе стартовали местные выборы

Сообщается, что на чиновничьи посты претендуют более 57 тыс кандидатов, причем половина из них это мусульманские женщины. Власти привлекли около 60 тыс. полицейских и солдат для охраны избирательных участков от возможных провокаций исламистов из организаций "Исламское государство" и "Братья мусульмане".

В соседнем Египте и Алжире попривестсвовали действия Туниса, которые направлены на децентрализацию управления, а так и демократизацию государственного управления, что послужит прекрасным примером для соседних стран, которые ведут борьбу за власть вооруженным способом.

Напомним, что в 2011 году в Тунисе был свергнут глава государства Зин аль-Абидин Бен Али и власть в стране перешла к временному Учредительному собранию, которое в ручном режима назначало чиновников и губернаторов в городские и местные советы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Республике Молдове в конце мая состоятся выборы местных глав и мэров. 


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