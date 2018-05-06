В Сербии полиция заблокировала все дороги, что бы не дай пройти националистам - ФОТО

Такие действия предприняты для того чтобы помешать проведению митинга националиста Воислава Шешеля, осужденного за преступления против человечности. Сейчас полиция заблокировала дороги к селу Хртковичи.

Как сообщает Reuters, Шешель запланировал митинг в Хртковичах для празднования 26 годовщины с момента его выступления, который судьями международного суда был признан преступлением против человечности за "подстрекательство к депортации и преследования" в отношении хорватского меньшинства.

Он проводил тогда свое выступление именно в этом селе. По информации полиции страны, проводить митинг было запрещено, поскольку он создает неудобства для хорватского меньшинства в селе Хртковичи.

Напомним, в селе Хртковичи до конфликтов 1990-х годов проживали в основном хорваты - до распада бывшей Югославии хорваты составляли 40 % населения местности. Сейчас доля хорватов здесь составляет 10%.

Шешеля, он был заместителем премьер-министра при Слободане Милошевиче. Основал Сербскую радикальную партию.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле 2018 года апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге признала сербского националиста Воислава Шешеля виновным в совершении военных преступлений на территории бывшей Югославии. В частности, суд признал Шешеля виновным и осудил его на 10 лет лишения свободы. Однако из-за того, что он уже провел 11,5 лет под арестом, в тюрьму Шешель не попадет.