Пучдемон намерен стать премьером Каталонии

Представитель партии Эдуард Пужоль сообщил, что в Берлине прошел съезд каталонской партии, на которой за кандидатуру Пучдемона на пост главы Каталонии поддержало весомое большинство. Стоит отметить, что с недавних пор парламент Каталонии одобрил реформу законодательства, позволяющую голосовать за избрания кандидата на пост премьер-министра Испании удаленно.

Напомним, что Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно суд в Германии отпустил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро.