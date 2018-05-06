12:36 06.05.2018 | Политика | Новости
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Пучдемон намерен стать премьером Каталонии

В Испании партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" выдвинула своего лидера на пост главы Каталонии. Об этом передает El País.

Пучдемон намерен стать премьером Каталонии

Представитель партии Эдуард Пужоль сообщил, что в Берлине прошел съезд каталонской партии, на которой за кандидатуру Пучдемона на пост главы Каталонии поддержало весомое большинство. Стоит отметить, что с недавних пор парламент Каталонии одобрил реформу законодательства, позволяющую голосовать за избрания кандидата на пост премьер-министра Испании удаленно.

Напомним, что Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно суд в Германии отпустил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро.


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