08:00 06.05.2018 | Политика | Новости
100193246:roman

Парижане вышли на массовые акции протеста - ФОТО

В Париже тысячи людей вышли на антипрезидентские акции, направленные против политического курса Эммануэля Макрона. Об этом передает The Journal.

Парижане вышли на массовые акции протеста - ФОТО

Сообщается, что люди недовольны экономическими реформами кабинета Макрона, его социальной политикой и участием в сирийском конфликте. Основная критика выливается на французского президента из-за намерений правительства провести реформу в сфере железнодорожного транспорта.

Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы, которая предусматривает сокращение сотрудников и уменьшение влияний профсоюзных организаций на рабочих.

Акции протеста также перекинулись на города Тулуза и Бордо, а парижский формат начался масштабным пикником. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по всей территории России проходят массовые акции протестов, направленные против инаугурации президента страны Владимира Путина.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице изменят график движения трамваев Киевские парки наводнили клещи Ломаченко находится в пиковой форме накануне спарринга с Линаресом Фанаты "Звездных войн" смогут посетить планеты из фильма на Земле
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив