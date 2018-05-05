12:51 05.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп назвал точную дату встречи с Мун Чжэ Ином

Президент США Дональд Трамп 22 мая готовится к важнейшей встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Трамп назвал точную дату встречи с Мун Чжэ Ином

В официальном уведомлении главы государства говорится, что на полях Вашингтона будет очень важно подтвердить прочность американо-южнокорейского альянса и крепкую дружбу между двумя странами. Однако, главной темой для диалога между двумя лидерами станет предстоящая встреча с северокорейским чучхе Ким Чен Ыном.

Стороны планируют договорится о ведении общей риторики, направленной на денуклеаризацию и урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, что северокорейский лидер также сделал "ход конем" в сторону Вашингтона, пообещав освободить из-под стражи трех американцев - двое из них работали в Университете науки и технологий в Пхеньяне и были задержаны за шпионаж, а третьи был обвинен в "нанесении вреда Северной Корее" и сейчас отбывает 10-летний тюремный срок. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава КНДР Ким Чен Ын одобрил предложение провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной Кореи и Южной Кореи. 


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