13:34 05.05.2018 | Политика | Новости
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"Правь Америка морями" - США будут наращивать военное присутствие на морях

Военно-морские силы США приняли решение начать строительство Второго, резервного флота. Об этом заявил начальник штаба ВМС США Ричард Спенсер.

По его словам, в современном мире с каждым днем появляется все больше угроз для Вашингтона, обстановка в сфере безопасности становится все более сложной. США просто обязаны быть готовыми к созданию "кольца безопасности" вокруг континента. Строительство и обновление вспомогательных суден и эсминцев будет проходить на верфи в Норфолке.

В задачу Второго флота будет входить патрулирование и охрана восточного побережья США, а также северной части Атлантического океана. В задачи главного ударного корпуса американских ВМС будет входить охрана стран-союзников Вашингтона по НАТО в Средиземном море, регионе АТР и Персидском заливе.

"Наша стратегия национальной обороны четко дает понять, что мы вернулись в эпоху конкуренции великих держав", - отмечает Спенсер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-Морские Силы ВС Украины и Турецкой Республики провели боевые учение эсминцев на Черном море.


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