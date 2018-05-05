23:00 05.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100193236:roman

Порошенко раскритиковал сам факт проведения Чемпионата мира по футболу в России

Президент Украины Петр Порошенко предупредил лидером европейских государств о том, что Москва будет использовать Чемпионат мира по футболу в пропагандистских целях.

Порошенко раскритиковал сам факт проведения Чемпионата мира по футболу в России

Об этом передает пресс-служба главы государства. 

По его словам, сам факт проведения турнира на территории страны, которая делает все возможное, чтобы дестабилизировать безопасность иностранных государств, уже является позорным. Москва стремится использовать проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы восстановить репутацию на международной арене.

Не стоит опьяняться по поводу реальных намерений Кремля, который обязательно использует чемпионат в качестве позитивного инфоповоды на российском телевидении.

"Это - чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России", - отмечает глава украинского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует ввести некоторые изменения в систему международных футбольных турниров


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцев предупредили о резкой смене погоды Киевским патрульным охранять порядок будут помогать пушистые гости из Бельгии Стала известна дата первого полуфинала Евровидения-2018 У зама Князева двойное гражданство: второе –российское
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив