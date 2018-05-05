Порошенко раскритиковал сам факт проведения Чемпионата мира по футболу в России

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По его словам, сам факт проведения турнира на территории страны, которая делает все возможное, чтобы дестабилизировать безопасность иностранных государств, уже является позорным. Москва стремится использовать проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы восстановить репутацию на международной арене.

Не стоит опьяняться по поводу реальных намерений Кремля, который обязательно использует чемпионат в качестве позитивного инфоповоды на российском телевидении.

"Это - чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России", - отмечает глава украинского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует ввести некоторые изменения в систему международных футбольных турниров.