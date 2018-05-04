Совбез ООН в конце мая обсудит ситуацию в Украине

С инициативой обсудить ситуацию на востоке Украины выступила Польша, которая в мае возглавила Совет безопасности. Как сообщила журналистам в четверг, 3 мая, постоянный представитель Польши при ООН Жоанна Вронецка, Польша выступила с данной инициативой и предложила обсудить ситуацию в Украине.

В последний раз ситуация в Украине обсуждалась на заседании Совбеза ООН в феврале 2017 года. По словам Вронецки, после длительного отсутствия данной темы на повестке Совета "мы должны обсудить общую ситуацию на Украине".

Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи, − отметила польский представитель.

Представитель Польши также уточнила, что вопрос о том, кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации в стране, пока не решен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 мая, председателем Совета безопасности ООН на месяц стала Польша. Согласно уставу ООН, главенствующая страна в порядке ротации меняется каждый месяц в алфавитном порядке. Как отмечается, ранее в январе 2018 года, Польша заняла место непостоянного члена Совбеза ООН и оно сохранится за ней в течение двух лет, после чего состоится новое голосование относительно членства этой страны в Совбезе.