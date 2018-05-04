В ОЗХО назвали дозу отравляющего вещества для Скрипалей

Об этом передает The New York Times.

Отметим, что доза вещества составляет от 50 до 100 грамм в жидком виде. Также в ОЗХО отметили, что соответствующая порция гораздо больше той, которая необходима для лабораторных исследований. Таким образом, это вещество было произведено с целью применения его в качестве химического оружия.

"Эта форма яда высокой чистоты крайне устойчива к влиянию окружающей среды, поэтому удалось установить его тип", - заявил Узюмджю.

Стоит добавить, что вещество было включено в список ОЗХО для мониторинга, и подписавшие Конвенцию по химоружию страны будут обязаны задекларировать его производство или хранение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сергею и Юлии Скрипалям будут предложены новые личности и новая жизнь в Америке. В частности, среди вариантов есть также Канада и Новая Зеландия.