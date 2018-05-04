09:56 04.05.2018 | Политика | Новости
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В ОЗХО назвали дозу отравляющего вещества для Скрипалей

Глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю наконец-то определил дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества.

В ОЗХО назвали дозу отравляющего вещества для Скрипалей

Об этом передает The New York Times.

Отметим, что доза вещества составляет от 50 до 100 грамм в жидком виде. Также в ОЗХО отметили, что соответствующая порция гораздо больше той, которая необходима для лабораторных исследований. Таким образом, это вещество было произведено с целью применения его в качестве химического оружия.

"Эта форма яда высокой чистоты крайне устойчива к влиянию окружающей среды, поэтому удалось установить его тип", - заявил Узюмджю.

Стоит добавить, что вещество было включено в список ОЗХО для мониторинга, и подписавшие Конвенцию по химоружию страны будут обязаны задекларировать его производство или хранение.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Сергею и Юлии Скрипалям будут предложены новые личности и новая жизнь в Америке. В частности, среди вариантов есть также Канада и Новая Зеландия.

 


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