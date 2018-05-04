В Никополе на сессии горсовета стреляли - ФОТО, ВИДЕО

Стреляли прямо во время заседании в зале. Как сообщает местное издание "Никополь-news", практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора ".

Слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. После чего в зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову пакет с кефиром на голову в городского голову Андрея Фисаки облили зеленкой.

Затем в зале раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков, - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на автостоянке произошла стрельба с участием сотрудника СБУ. Инцидент произошел на улице Вишняковской в ​​Дарницком районе. Сегодня задержали трех мужчин, которые накануне устроили стрельбу в конфликте с чиновниками, в результате чего пострадал сотрудник Службы безопасности Украины.