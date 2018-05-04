В НАТО обвиняют РФ в подрыве мирового порядка с помощью пропаганды

Об этом информирует портал Lidovky.сz.

По словам председателя альянса, Россия недовольна нынешним мировым порядком, основанным на западном типе либеральных демократий, и пытается изменить его.

Кроме того, Павел считает, что Россия не прибегает к военной агрессии против НАТО, но использует гибридные инструменты, такие как пропаганда в СМИ и соцсетях.

"Россия пытается поколебать то, как западные общества воспринимают НАТО, ее цели и действия", - заявил он и добавил, что этот процесс проходит довольно эффективно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с негативной политикой Российской Федерации необходимо вести с руководством страны конструктивную беседу.