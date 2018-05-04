14:52 04.05.2018 | Политика | Новости
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В Литве изменили официальное название Грузии – ФОТО

Правительство Литвы изменило официальное название Грузии на Сакартвело (Sakartvelo). Об этом написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

В Литве изменили официальное название Грузии – ФОТО

Как пояснил Линкевичус, в преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение - с этого момента по-литовски это Сакартвело.

"Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!",  - написал он на грузинском языке в своем посте.

Известно, что до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.

Министр уверен, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл призывает Россию вывести войска из оккупированных Абхазии и Южной Осетии


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