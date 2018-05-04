18:30 04.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Посольство США разочаровано некоторыми жителями Львова и Одессы

Посольство Соединенных Штатов Америки в столице заявило, что их очень разочаровали недавние проявления ненависти и антисемитизма на территории Украины.

Посольство США разочаровано некоторыми жителями Львова и Одессы

Об этом сообщает американское диппредставительство в Twitter.

В сообщении подчеркнули, что дипломаты весьма разочарованы недавними украинскими вспышками ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. Они подчеркнули, что в обновленной Украине нет и не должно быть места для нетерпимости.

До этого в Одессе открыли производство об игнорировании расового, национального равноправия граждан во время праздничных акций, которые прошли в городе 2 мая, а учительница во Львове поздравила Гитлера с днем рождения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице Германии трое пока что неизвестных личностей совершили антисемитское нападение на двоих людей в традиционных еврейских мужских головных уборах.


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