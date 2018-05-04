21:29 04.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал украинцев с антисемитизмом

Президент Украины Петр Порошенко будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе порассовым или религиозным признакам. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко призвал украинцев с антисемитизмом

По его словам, в украинском обществе, которое хочет и желает интегрироваться в европейскую семью, уважение к жизни и достоинству каждого человека должно быть наивысшей ценностью для украинского государства. Любые попытки намеренного раздувания конфликтов на религиозной почве будут пресекаться мгновенно правоохранительными органами.

Напомним, что в Одессе 2 мая, в связи с четвертой годовщиной массовых беспорядков состоялся " Марш украинского порядка". Мероприятие организовали представители националистических организаций. По данным полиции, в акции приняли участие 700 человек. Во время демонстрации звучали антисемитские лозунги, которые вызвали серьезную негативную оценку со стороны европейских партнеров Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал разгон лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.


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