Порошенко призвал украинцев с антисемитизмом

По его словам, в украинском обществе, которое хочет и желает интегрироваться в европейскую семью, уважение к жизни и достоинству каждого человека должно быть наивысшей ценностью для украинского государства. Любые попытки намеренного раздувания конфликтов на религиозной почве будут пресекаться мгновенно правоохранительными органами.

Напомним, что в Одессе 2 мая, в связи с четвертой годовщиной массовых беспорядков состоялся " Марш украинского порядка". Мероприятие организовали представители националистических организаций. По данным полиции, в акции приняли участие 700 человек. Во время демонстрации звучали антисемитские лозунги, которые вызвали серьезную негативную оценку со стороны европейских партнеров Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал разгон лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.