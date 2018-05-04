На финал ЛЧ в столице не пустят незаконно посещавших Крым

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, фанатов на финалы ЛЧ по футболу будут пропускать по предварительным спискам в оперативном порядке.

Списки планируют получить от авиационных компаний, после чего обработать. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что это не касается нарушителей законов при пересечении границы Украины.

Он добавил, что вопрос касается нарушителей государственной границы, которые присутствуют в украинских базах данных, тех, кто незаконно посещал Крым, кто бойкотирует законы Украины или прибывают с провокационными миссиями, с символикой неназванных республик.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует ввести некоторые изменения в систему международных футбольных турниров.