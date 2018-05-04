Глава США сделал громкое заявление после встречи с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Bloomberg.

Лидер США заявил журналистам в Белом доме, что стороны уже успели договориться о точной дате встречи, а также выбрали конкретное место ее проведения.

Хотя все остальные подробности о проведении саммита он отказался детализировать.

До этого глава КНДР согласился провести встречу с Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Южной Кореи для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова на протяжении ближайших трех-четырех недель.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", экологи из финской неправительственной организации "Тающий лед" планируют высечь на огромной ледяной глыбе голову американского президента Дональда Трампа.