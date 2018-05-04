18:51 04.05.2018 | Политика | Новости
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Глава США сделал громкое заявление после встречи с Ким Чен Ыном

Руководитель Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что выяснилась дата и место для проведения деловой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 

Глава США сделал громкое заявление после встречи с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает Bloomberg.

Лидер США заявил журналистам в Белом доме, что стороны уже успели договориться о точной дате встречи, а также выбрали конкретное место ее проведения.

Хотя все остальные подробности о проведении саммита он отказался детализировать.

До этого глава КНДР согласился провести встречу с Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Южной Кореи для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова на протяжении ближайших трех-четырех недель. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", экологи из финской неправительственной организации "Тающий лед" планируют высечь на огромной ледяной глыбе голову американского президента Дональда Трампа.


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