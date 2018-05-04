08:57 04.05.2018 | Политика | Новости
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Глава Европарламента Таяни поддерживает создание единой армии ЕС

Глава Европарламента Антонио Таяни поддерживает идею о создании единой армии Евросоюза. Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel Online.

Глава Европарламента Таяни поддерживает создание единой армии ЕС

Как утверждает лидер Европарламента, Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - заявил он.

Как считает Таяни, не может существовать внешняя политика  без единой оборонной стратегии. Кроме того, он отметил, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые делают более или менее одно и то же. При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть активнее и сильнее на международной арене.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Европейского парламента одобрили проведение следующих выборов в Евросоюзе 23-26 мая 2019 года. Так, в выборах примут участие граждане 27 стран.


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