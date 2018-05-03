Украинцам поездка в Канаду может значительно подорожать

Это касается заявок на визы для посетителей, разрешение на работу или учебу (за исключением граждан США), постоянное проживание, или просителями убежища или статуса беженца. Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 3 мая, на сайте правительства страны, власти Канады начнут отбирать биометрические данные у иностранцев уже этим летом.

Таким образом, с 31 июля этого года, заявители из Европы, Ближнего Востока и Африки должны будут предоставлять отпечатки пальцев и фотографию при подаче заявки на любую из указанных выше виз или разрешений. Вместе с тем на заявителей из Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной и Южной Америки требование будет действовать с 31 декабря этого года.

При этом данные заявители должны будут предоставлять только раз в десять лет.

Исключение по сдаче биометрических данных составляют, в частности, дети до 14 лет, заявители старше 79 лет и лидеры других стран.

Стоить такое требование будет:

для одного заявителя 85 канадских долларов;

для семьи, которая подает заявки одновременно - 170 канадских долларов;

для группы из трех и более исполнителей и их помощников, которые одновременно обращаются за разрешением на работу - максимальная общая сумма в 255 канадских долларов.

В правительстве Канады пояснили, что во всех странах будут пункты сбора биометрических данных. В Украине такие пункты будут открыты уже в этом году в Киеве и Львове.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Канада смягчила визовые требования для украинцев. Отныне украинцам, которые были в Канаде в течение последних десяти лет или имеют действующую визу Соединенных Штатов Америки, теперь не нужно доказывать свое удовлетворительное финансовое состояние. По данным посольства, изменения вступили в силу с 1 ноября 2017 года.