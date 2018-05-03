Угроза агрессии России не исчезла, - Парубий

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Как считает Парубий, Украина ежедневно испытывает на себе эту агрессию. Судьба дала Украине испытание - отстаивать свою независимость, как славные деды и прадеды.

Литва и Польша выступают крупнейшими и надежными союзниками Украины, поскольку хорошо понимают, что украинские защитники берегут не только Украины, а всю европейскую платформу.

Он подчеркнул, что если Украина не выстоит, следующая атака будет направлена по любому другому государству. Поэтому важно держаться вместе, чтобы не было разногласий, для обеспечения безопасности как региональной платформы, так и всего европейского континента.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по мнению Парубия, внесение ряда изменений в Конституцию Украины выступает самым эффективным решением для государства с целью уравновесить взаимоотношения между ветвями власти, и, в частности, урегулировать вопрос исполнительной власти.