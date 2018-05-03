Раде предлагают урегулировать вопрос имущества переселенцев на оккупированной территории

В Верховной Раде в четверг, 3 мая, зарегистрирован проект закона № 8332 о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обеспечения защиты прав внутренне перемещенных лиц, которым предлагается урегулировать отдельные вопросы имущества переселенцев на оккупированной территории.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайт парламента,

документ разработан для усовершенствования правового регулирования в сфере защиты прав и законных интересов внутренне перемещенных лиц, а также лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Достичь поставленных задач планируется путем освобождения вышеупомянутых лиц от уплаты судебного сбора в соответствующих категориях дел, которые касаются.

Изменениями, которые предусматриваются в проекте Закона, в частности предлагается:

- урегулировать отдельные вопросы о порядке совершения нотариальных действий в отношении имущества внутренне перемещенных лиц, осталось на территории, неподконтрольной Украины;

- освободить внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях от уплаты судебного сбора по делам, связанным с нарушением прав внутренне перемещенных лиц, определенных статьями 6, 7, 8 и 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц ".

Изменения, также предусмотренные проектом закона, направленные на последовательное внедрение рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, изложенных в резолюции 2133 (2016) "Средства правовой защиты от нарушений прав человека на украинском территориях, находящихся вне контроля украинской власти", одобренной 12 октября 2016, которой ПАСЕ настоятельно призвала украинскую власть облегчить, насколько это в ее силах, повседневную жизнь жителей территорий за пределами ее контроля и перемещенных лиц из этих территорий через содействие их доступа к правосудию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука пояснил, что в законе о реинтеграции Донбасса есть несколько пунктов, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц.