07:29 03.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко наградил Турчинова орденом

Президент Петр Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени.

Порошенко наградил Турчинова орденом

Соответствующее распоряжение глава государства подписал в среду вечером, 2 мая. При этом м документе сказано, что Турчинов награждается за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины и создание современных образцов ракетного вооружения.

Также орденом За заслуги І степени награжден генеральный директор Киевского конструкторского бюро Луч Олег Коростелев и орденом За заслуги ІІ степени исполняющий обязанности генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду ввел санкции против юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины. Как сказано в сообщении СНБО, санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, до подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.


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