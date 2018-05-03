Пашинян призвал сторонников прекратить протесты в Армении

Такое решение принято, чтобы не мешать работе парламента. Как сообщает Deutsche Welle, накануне в среду на митинге он заявил, что сегодня он намерен работать в парламенте. Все возвращаются на работу в аудитории и классы, - сказал Пашинян.

При этом он призвал не терять бдительности, а 8 мая снова всем выйти на улицы, "чтобы отпраздновать окончательную и безоговорочную победу."

Напомним, Республиканская партия Армении, которая занимает большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата на должность главы правительства, которого выдвинет одна треть депутатов, она не намерена выдвигать своего кандидата.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, остальные фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже объявили о своей поддержке "кандидата от народа" - лидера протестного движения Никола Пашиняна.