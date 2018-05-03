08:15 03.05.2018 | Политика | Новости
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Пашинян призвал сторонников прекратить протесты в Армении

Лидер протестных акций в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не выходить на улицу в четверг, 3 мая.

Пашинян призвал сторонников прекратить протесты в Армении

Такое решение принято, чтобы не мешать работе парламента. Как сообщает Deutsche Welle, накануне в среду на митинге он заявил, что сегодня он намерен работать в парламенте. Все возвращаются на работу в аудитории и классы, - сказал Пашинян.

При этом он призвал не терять бдительности, а 8 мая снова всем выйти на улицы, "чтобы отпраздновать окончательную и безоговорочную победу."

Напомним, Республиканская партия Армении, которая занимает большинство мест в парламенте, согласилась поддержать кандидата на должность главы правительства, которого выдвинет одна треть депутатов, она не намерена выдвигать своего кандидата.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, остальные фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже объявили о своей поддержке "кандидата от народа" - лидера протестного движения Никола Пашиняна.


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