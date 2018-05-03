11:32 03.05.2018 | Политика | Новости
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Генсек ООН призвал Трампа не отказываться от ядерной сделки с Ираном

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал американского лидера Дональда Трампа не отказываться от ядерной сделки с Исламской Республикой. В частности, хотя бы до того момента пока ему не будет найдена "приемлемая альтернатива".

Генсек ООН призвал Трампа не отказываться от ядерной сделки с Ираном

Такое заявление он сделал в интервью BBC. Так, по его мнению, сделка с Ираном является наиболее важной дипломатической победой.

В свою очередь Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что ядерное соглашение заключенные при Бараке Обаме было фиктивным.

Как отмечается, в июле 2015 года Иран подписал с Великобританей, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп пригрозил вывести свою страну из иранской ядерной сделки, если к маю не будет принято дополнительное соглашение, существенно ужесточающее требования к Тегерану. Оно принято не было. МИД Ирана угрожает разорвать сделку, если из нее выйдут США.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", любые соглашения между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей повлекут за собой необратимое ядерное разоружение КНДР.


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