Генсек ООН призвал Трампа не отказываться от ядерной сделки с Ираном

Такое заявление он сделал в интервью BBC. Так, по его мнению, сделка с Ираном является наиболее важной дипломатической победой.

В свою очередь Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что ядерное соглашение заключенные при Бараке Обаме было фиктивным.

Как отмечается, в июле 2015 года Иран подписал с Великобританей, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп пригрозил вывести свою страну из иранской ядерной сделки, если к маю не будет принято дополнительное соглашение, существенно ужесточающее требования к Тегерану. Оно принято не было. МИД Ирана угрожает разорвать сделку, если из нее выйдут США.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", любые соглашения между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей повлекут за собой необратимое ядерное разоружение КНДР.