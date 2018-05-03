Экономика должна быть экономной, а бюджет - лимитированным, - Курц

По его словам, после процесса Brexit Европа может столкнуться с новыми проблемами и вызовами, в частности это касается растрат на военные расходы и множество социальных программ, которые предоставляются для беженцев и мигрантов.

В свою очередь еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер высказался за "жесткую экономию", так как Евросоюз должен полностью закрыть "дыру" после выхода из состава союза Великобритании. Бюджет ЕС в последнем семилетнем цикле 2014-2020 годов составляет 1087 млрд евро , но для полного погашения дефицита необходимо увеличить поступления еще на 200 млрд евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович дал понять, что Польша допускает отказ от согласия с новой программой бюджета Европейского Союза.