Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Об этом сообщает эксперт Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

До утра 2 мая 2018 на территорию Украины водным маршрутом через Черное море вошли корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО

Среди участников группы, которые прибыли в Украину, находится флагман - ракетный эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan (D37), фрегат ВМС Испании SPS Victoria (F82), а также фрегат ВМС Турции TCG Gemlik (F492), как заверяет Клименко.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Эстонии стартовали масштабные военные учения НАТО.