В США 17 штатов подали в суд на Трампа из-за автомобильных выхлопов

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно его словам, помимо Калифорнии, исковое заявление подписали Нью-Йорк, Иллинойс, Айова и другие штаты. Также Бесерра отметил. что сейчас на карту поставлено здоровье и экономика США. Поэтому, нельзя просто сидеть сложа руки, необходимо действовать.

В свою очередь губернатор Калифорнии Джерри Браун обвинил действующего главу Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА) Скотта Пруитта в том, что тот нарушает действующее законодательство и ставит под угрозу здоровье детей. По словам Брауна, Пруитт и Трамп хотят, чтобы люди покупали больше бензина и сильнее загрязняли среду.

В настоящее время администрация президента отказалась от комментариев. Однако перед тем заявила, что сначала изучит жалобу, поданную в суд округа Колумбия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп предложил Биллу Гейтсу стать советником по науке, пост которого остается вакантным с января 2017 года.