В Одессе во время публичных мероприятий произошла потасовка - ФОТО, ВИДЕО

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, в общей сложности через рамки на Куликово поле с начала дня прошли около двух тысяч человек. Участники акции провели траурный митинг, совместный молебен и выпустили в небо черные шарики с надписями "Одесса, 2 мая, помним".

В момент выпуска шариков присутствующие также на Куликовом поле представители националистических организаций стали выкрикивать лозунг "Слава Украине", чем вызвали негативную реакцию со стороны участников акции.

Как сообщает пресс-служба полиции области, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между мужчинами, который произошел возле одесского железнодорожного вокзала.

Во время словесной перепалки между двумя молодыми людьми и мужчиной с цветами последний получил несколько ударов в лицо. При этом правоохранители не допустили дальнейшее развитие конфликта и на данный момент уже открыто уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины".

Вместе с тем по данным газеты "Думская", активисты организации "Уличный фронт" напали на мужчину, который шел с цветами на Куликово поле - почтить память погибших.

На данный момент в центре Одессы возле парка имени Шевченко сотни людей вышли на "Марш украинского порядке". Мероприятие организовали представители националистических организаций. Колонна движется в сопровождении полиции, также на месте присутствует руководство правоохранительных органов города.

Напомним, во время гражданских столкновений 2 мая 2014 года погибли 48 человек и более 200 получили ранения.В частности, большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Позже следствие установило, что беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе сегодня в годовщину трагедии в 2014 году, правоохранители проверяли территорию Куликова поля на наличие взрывчатки, а также усилили патрулирование.