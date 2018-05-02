В Армении вновь протест: сорвано заседание парламента

Как известно, что в начале работы парламента было зарегистрировано 33 депутата, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 53 народных избранников.

Лидер парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что члены фракции пытаются организовать кворум, хотя в Ереване продолжаются акции протеста и сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна начали перерывать движение по автодорогам в Ереване.

Также, представитель второй по численности парламентской силы – оппозиционной фракции Процветающая Армения Ваге Энфиаджян заявил, что депутаты их фракции объявляют бойкот работе парламента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вновь возобновились протесты в Армении, активисты блокируют дороги, в том числе к международному аэропорту "Звартноц" в Ереване.