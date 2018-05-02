20:05 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Санкции против России вводятся за применение химоружия в Европе и "выборы" в Крыму, - Порошенко

Украина введет новые санкции против Российской Федерации в связи с применением ею химического оружия в центре Европы и незаконных "выборов" в аннексированном Крыму.

Санкции против России вводятся за применение химоружия в Европе и

Сегодня будет принято решение, которым будут скоординированы новые санкции подобные санкциям США против граждан и юридических лиц России. Они связаны, как с применением химического оружия в центре Европы Российской Федерацией - в Великобритании, так и с проведением незаконных "выборов" президента на территории аннексированного Крыма.

Об этом в среду, 3 мая, отрывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства также подчеркнул, что к подготовке этих проектов приложили усилия Служба безопасности, Министерства внутренних дел Украины, правительство.

Часть предложений мы доработали в рабочем порядке, - пояснил Порошенко, добавив, что по просьбе ряда министров секретарь СНБО доработает и, по итогам обсуждения и предложений, сформирует окончательный документ.

Президент также отметил, что сегодня на заседании Совбеза будет рассматриваться и продление уже существующих санкций против РФ. При этом глава государства призвал к решительности действий, которые должны заключаться не только в санкциях, но и в начале операции объединенных сил. Мы кардинально изменили формат украинской реакции по защите каждого клочка украинской земли, - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, началось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых, аналогичных США, санкций против российских олигархов.

По предварительной информации, предложенные санкции будут аналогичны введенным ранее Соединенными Штатами Америки и европейскими странами.


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