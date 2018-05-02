17:15 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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С 1 июня вид на жительство будут оформлять в виде ID-карт

Кабинет министров Украины утвердил оформление вида на жительство в форме ID-карт с 1 июня. Все удостоверения, полученные до 1 июня 2018 года, сохранят свое действие независимо от формы выпуска.

С 1 июня вид на жительство будут оформлять в виде ID-карт

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Утвержден новый образец бланка вида на жительство, порядок его оформления и выдачи. Постановление выполнено для соответствия требованиям закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус". Миссией нововведения является реализацию оформления и выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в форме карты с бесконтактным электронным носителем.

Зафиксирован образец, технические детали бланка и форма оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, фиксацию недействительным и ликквидации вида на жительство с бесконтактным электронным носителем.

Удостоверение нового типа будут выпускаться в виде пластиковых карт параметрами 54 мм на 85,6 мм, что будут определены бесконтактными электронными носителями. На них будут вноситься биометрическая информация, а также оцифрованные фото личности и подпись. Оно будет действовать десять лет.

В частности, параллельно с ID-картами удостоверения будут фиксированы на бланках старого образца в виде книги до тех пор, пока все пункты Государственной миграционной службы не будут предоставлены с нужными материально-техническими ресурсами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  правительстве анонсировали запуск трех крупнейшей солнечных электростанции.


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