С 1 июня вид на жительство будут оформлять в виде ID-карт

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Утвержден новый образец бланка вида на жительство, порядок его оформления и выдачи. Постановление выполнено для соответствия требованиям закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус". Миссией нововведения является реализацию оформления и выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в форме карты с бесконтактным электронным носителем.

Зафиксирован образец, технические детали бланка и форма оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, фиксацию недействительным и ликквидации вида на жительство с бесконтактным электронным носителем.

Удостоверение нового типа будут выпускаться в виде пластиковых карт параметрами 54 мм на 85,6 мм, что будут определены бесконтактными электронными носителями. На них будут вноситься биометрическая информация, а также оцифрованные фото личности и подпись. Оно будет действовать десять лет.

В частности, параллельно с ID-картами удостоверения будут фиксированы на бланках старого образца в виде книги до тех пор, пока все пункты Государственной миграционной службы не будут предоставлены с нужными материально-техническими ресурсами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в правительстве анонсировали запуск трех крупнейшей солнечных электростанции.