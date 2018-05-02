13:29 02.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым усовершенствуется процедура реабилитации жертв репрессий тоталитарного режима 1917-1991 годов.

Президент подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий

Соответствующее решение опубликовано на сайте президента.

Законопроект восполняет правовые пробелы и улучшит ситуацию с реализацией прав бывших политзаключенных и репрессированных. 

Также терминологию закона о реабилитации жертв политических репрессий, вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.

Кроме того, будет нормирована обновленная процедура реабилитации, которая максимально учитывает все обстоятельства совершения репрессии против конкретного человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что власти страны будут совершенствовать законодательство по обращению с радиоактивными отходами. 


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