Президент подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий

Соответствующее решение опубликовано на сайте президента.

Законопроект восполняет правовые пробелы и улучшит ситуацию с реализацией прав бывших политзаключенных и репрессированных.

Также терминологию закона о реабилитации жертв политических репрессий, вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.

Кроме того, будет нормирована обновленная процедура реабилитации, которая максимально учитывает все обстоятельства совершения репрессии против конкретного человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что власти страны будут совершенствовать законодательство по обращению с радиоактивными отходами.