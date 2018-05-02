Представитель США Митчелл прибыл в Украину

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

Он поприветствовал в доме правительства помощника Государственного секретаря Америки Уэсса Митчелла. Гройсман заметил, что это уже их вторая встреча за последние месяцы 2018 года.

На повестке делового политического дня наиболее актуальными стоят для украино-американских сторон два вопроса. Это дальнейшее сотрудничество с Международным Валютным Фондом, противодействие российской агрессии, и в частности улучшение действующих торговых связей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Уэсс Митчелл подчеркнет важность осуществления Украиной экономических и антикоррупционных реформ.