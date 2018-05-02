10:58 02.05.2018 | Политика | Новости
100192912:nastya

В Канаде ожидают приезда Папы Римского

Канадский парламент поддержал обращение к Папе Римскому с призывом приехать в Канаду и лично извиниться за плохое отношение Церкви к коренным народам в прошлом столетии.

В Канаде ожидают приезда Папы Римского

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

За это решение проголосовало 269 депутатов при минимально необходимых 169, против выступило всего 10 законодателей.

Парламентарии призывают Святой престол уважать моральные обязательства Соглашения о индейских школах-интернатах от 2006 года. Так, как церковь пообещала собрать 25 млн долл. на помощь ученикам этих учебных заведений, однако до сих пор не выполнила этого.

Кроме того, депутаты призвали Ватикан обнародовать все имеющиеся документы о деятельности индейских школ-интернатов в Канаде.

Ранее, в марте, Папа Франциск официально отказался извиняться за предыдущие ошибки Церкви в отношении коренных народов Канады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",   Папа Римский Франциск очень обеспокоен нынешней ситуацией, которая происходит в Сирии, также он призвал враждующие стороны к миру. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Киевской области двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки - ФОТО В Facebook появилась новая функция для пользователей На Донбассе ушел из жизни 19-летний защитник родины – ФОТО Британия может заключить соглашение об ассоциации с ЕС по схеме ассоциации с Украиной
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив