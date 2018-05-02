В Канаде ожидают приезда Папы Римского

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

За это решение проголосовало 269 депутатов при минимально необходимых 169, против выступило всего 10 законодателей.

Парламентарии призывают Святой престол уважать моральные обязательства Соглашения о индейских школах-интернатах от 2006 года. Так, как церковь пообещала собрать 25 млн долл. на помощь ученикам этих учебных заведений, однако до сих пор не выполнила этого.

Кроме того, депутаты призвали Ватикан обнародовать все имеющиеся документы о деятельности индейских школ-интернатов в Канаде.

Ранее, в марте, Папа Франциск официально отказался извиняться за предыдущие ошибки Церкви в отношении коренных народов Канады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск очень обеспокоен нынешней ситуацией, которая происходит в Сирии, также он призвал враждующие стороны к миру.