08:39 02.05.2018 | Политика | Новости
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Южная Корея не будет выводить войска из США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин опроверг все слухи о возможном выдворении американских войск, дислоцированных в стране, в случае заключения мирного договора с Северной Кореей.

Южная Корея не будет выводить войска из США

Об этом сообщает агентство Уonhap news.

Официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём сообщил, что вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора.

Известно, что такая позиция правительства залучается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония.

Вопрос о возможности вывода американских военных, которых сейчас насчитывается в Корее 28 тысяч, стал предметом обсуждения в Южной Корее после саммита лидеров Севера и Юга 27 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", командование объединенной коалиции во главе с США объявило об успешном окончании войны против боевиков "Исламского государства" в Ираке.


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