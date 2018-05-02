Южная Корея не будет выводить войска из США

Об этом сообщает агентство Уonhap news.

Официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём сообщил, что вооруженные силы США в Корее являются вопросом союзнических отношений Южной Кореи и США и не имеют никакого отношения к подписанию мирного договора.

Известно, что такая позиция правительства залучается в том, что вооруженные силы США в Корее выполняют роль посредника с сильными соседями, окружающими страну, такими как Китай и Япония.

Вопрос о возможности вывода американских военных, которых сейчас насчитывается в Корее 28 тысяч, стал предметом обсуждения в Южной Корее после саммита лидеров Севера и Юга 27 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", командование объединенной коалиции во главе с США объявило об успешном окончании войны против боевиков "Исламского государства" в Ираке.