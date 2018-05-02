Южная Корея, Китай и Япония проведут переговоры 9 мая

Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что саммит планируется провести в Японии. Согласно недавно полученным сведениям, переговоры происходят в период интенсивной дипломатической деятельности в регионе, поскольку лидеры стран Северо-Восточной Азии стремятся укрепить отношения после исторического межкорейского саммита на прошлой неделе.

Также известно, что на саммите премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом Южной Кореи Мун Джеин и главой правительства Китая Ли Кэцяном. Переговоры будут направлены на укрепление сотрудничества между тремя странами.

Примечательно, что встреча между тремя странами состоятся впервые с 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские войска покинут Корейский полуостров до конца 2019 года. Этот вопрос уже поднимался в ходе переговоров между лидерами двух Корей, сейчас вывод наших войск - это необходимое условия для урегулирования конфликта на полуострове.