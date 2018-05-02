Филарет в Европарламенте помолился за мир в Украине

Об этом трубят украинские СМИ.

Как заявил настоятель УПЦ КП, отслужил молебен во время своего визита в Европарламент. В частности, молебен состоялся на украинском и английском языках.

Так, после богослужения он благословил труд, наше сотрудничество на благо и Украины, и Европы.

"Благословляю, чтобы в мире воцарился мир", – отметил Филарет.

Также Святейший Патриарх добавил, что украинская поместная православная церковь является единственной духовной основой неделимости украинского государства и единства украинского народа.

Кстати, это второй визит патриарха Филарета в законодательный орган ЕС после 2014 года. Кроме того, глава УПЦ КП планилует проведать украинских военнослужащих, которые проходят реабилитацию в военном госпитале Брюсселя, и встретится с украинской общиной в Бельгии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канадский парламент поддержал обращение к Папе Римскому с призывом приехать в Канаду и лично извиниться за плохое отношение Церкви к коренным народам в прошлом столетии.