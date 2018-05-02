Четыре оппозиционные партии Турции объединились

Об этом сообщает Reuters.

Основная оппозиционная Республиканская народная партия Турции и три остальные оппозиционные партии достигли соглашения о совместном принятии участия в досрочных парламентских выборах 24 июня.



На пресс-конференции 3 мая официально огласят соглашение об объединении между CHP, новой националистической партией "İyi Parti", небольшой исламистской партией Saadet и Демократической партией.

Остальные менее масштабные партии могут получить возможность войти в парламент, пройдя через высокий десятипроцентный барьер в турецком законодательстве.

Соглашение создает масштабную коалицию против правящего альянса президента Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого правящая партия AKP зафиксировала союз с Партией националистического движения.

Политическим силам необходимо подать заявления об альянсах в Избирательную комиссию Турции до 6 мая 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственное предприятие "Укрспирт" отправит 32 тыс. дал спирта в Турцию, который Украина с 2006 года не импортировала по этому направлению.