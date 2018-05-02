Британия может заключить соглашение об ассоциации с ЕС по схеме ассоциации с Украиной

Как сообщает Euractiv, в данный момент нет существенных возражений против соглашения. Ведь, как подчеркнул Дэвис, все детали зависят от того, что включено в контракт.

"Мы бы, например, не хотели, чтобы это привело к компетенции европейской юрисдикции (Европейского суда)", - заявил он.

Отметим, что накануне Европарламент ранее предложил, чтобы соглашение об ассоциации между Британией и ЕС после Brexit касалось четырех основных направлений - торговля, внешняя политика и безопасность, внутренняя безопасность и "тематическое" сотрудничество. В то же время в Британии хотят новый референдум по Brexit.

Напоследок британский министр добавил, что планирует согласовать основные положения новых отношений до октября 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй анонсировала подписание нового договора с Европейским союзом об ассоциации. По результатам Brexit страна многое потеряла, но никогда не поздно вернуть лучшее из того, что возможно.